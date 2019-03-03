قوات سوريا الديمقراطية تتوقع "معركة حاسمة" ضد داعش

أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تضيق الخناق على آخر جيب لتنظيم داعش قرب الحدود مع العراق، أن القوات تتوقع "معركة حاسمة"، الأحد، بعد تقدم بطيء.

وقال مرفان قامشلو، المتحدث الإعلامي العسكري لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز الليلة الماضية من على تلة تطل على قرية الباغوز: "نتوقع غدا صباحا أن تكون معركة حاسمة". وتابع "عناصر داعش لغموا المنطقة بشكل كثيف جدا. آلاف الألغام موجودة على الطرقات في تلك البقعة الصغيرة".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية توغلت، السبت، في آخر جيب لداعش شرق سوريا وسط قتال شرس، من جبهتين داخل الجيب الصغير في الباغوز بمحافظة دير الزور على الحدود مع العراق.