سوريا الديمقراطية: جهود لتشكيل قوة دولية في شمال سوريا

أكدت رئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام احمد أن هناك جهودا دولية تبذل لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام ونشرها على الحدود في شمال سوريا.

وأشارت الى وجود مناقشات حول احتمالات أي هجوم من دول إقليمية أو أي جهة على منطقة شرق الفرات، موضحة أن دور هذه القوة سيكون استمرار ملاحقة داعش وترسيخ الاستقرار والحفاظ عليه.

واكدت الهام احمد في تصريح صحافي أن داعش لم تنته لذلك لابد من الاستمرار في ملاحقته أينما وجد وهذا يحتاج الى دعم جوي وقوات على الأرض.

وأفادت أن قوات بريطانية وألمانية وفرنسية شاركت في المعارك ضد داعش وسيكون لها دور دور في مسألة إعادة الإعمار.