أبوالغيط: مشاركة سوريا بقمة تونس لم تُطرح على الإطلاق

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، مساء الأربعاء، في ختام الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية في القاهرة أن موضوع مشاركة سوريا المحتملة في القمة العربية المقبلة في تونس "لم يطرح على الإطلاق".



وقال أبوالغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية الصومال، التي ترأس الدورة، أحمد عيسى عوض إنه "جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شهر مارس الجاري بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع".



وأضاف أن "هذا الموضوع (مشاركة سوريا) لم يطرح على الإطلاق سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار".



وكانت الجامعة العربية قد اتخذت قراراً في 12 نوفمبر 2011، بعد نحو 8 أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، بتعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ"عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام".



وتطرق اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء الى القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن في مقدم الملفات التي بحثوها.

