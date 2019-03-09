الباغوز تترقب.. وأنباء عن تأجيل معركة الحسم

أفاد مراسل الحدث السبت نقلاً عن قادة في "قوات سوريا الديمقراطية" بوجود اتجاه لتمديد هدنة الباغوز حتى صباح الأحد.

وأضاف أن عشرات من مقاتلي داعش سلموا أنفسهم ليل الجمعة في الباغوز.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أن أحداً لم يخرج من الباغوز أمس الجمعة، ممهلة التنظيم حتى ظهر السبت لاطلاق معركة النهاية في حال لم يخرج المزيد من الدواعش أو المدنيين.



وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن الجيب لم يشهد أي عمليات خروج الجمعة. وأضاف أنهم سينتظرون حتى ظهيرة السبت لإتاحة الفرصة لأي مدنيين ما زالوا باقين للخروج وإذا لم يخرج أحد فسوف تستأنف القوات الهجوم.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية أبطأت في وقت سابق من هجومها على الجيب الأخير لداعش في الباغوز قرب الحدود العراقية للسماح لعدة آلاف للخروج على مدى الأسابيع القليلة الماضية.



وبدأت قوات سوريا الديمقراطية قبل شهر ما وصفته "بالمعركة النهائية" لاستعادة الباغوز فيما وصف من يغادرونها ظروفا مروعة حافلة بالمخاطر والمحن.

