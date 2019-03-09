تفجير انتحاري يستهدف دورية للتحالف بمنبج.. وداعش يتبنى

أعلن تنظيم داعش السبت تبنيه للتفجير الذي استهدف دورية لقوات سوريا الديمقراطية، يتواجد فيها عناصر أميركيين، على طريق منبج- الباب شمال سوريا، بحسب ما أفاد مراسل الحدث.

وفي التفاصيل، استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة دورية للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن والقوات الكردية في مدينة منبج في شمال سوريا، ما تسبب بإصابة مقاتلين كرديين بجروح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في ثالث اعتداء يتبناه داعش منذ مطلع العام.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي شون راين لوكالة فرانس برس تعليقاً على الاعتداء "لم يُقتل أو يُصب أي جندي أميركي اليوم" في سوريا.

ويعد هذا التفجير الثالث الذي يتبناه التنظيم ويستهدف دورية للتحالف الدولي في شمال شرق سوريا، إذ استهدف تفجير انتحاري رتلاً أميركياً في 21 كانون الثاني/يناير في ريف الحسكة الجنوبي، وأسفر عن مقتل خمسة مقاتلين أكراد كانوا برفقته.

وسبقه تفجير انتحاري في 16 كانون الثاني/يناير استهدف دورية أميركية تابعة للتحالف وسط مدينة منبج، ما تسبب بمقتل عشرة مدنيين وخمسة مقاتلين محليين بالإضافة إلى أربعة اميركيين هما جنديان وموظف مدني يعمل لصالح وزارة الدفاع الأميركية وموظفة متعاقدة مع الوزارة.

وكان هذا التفجير الأكثر دموية بين التفجيرات التي استهدفت القوات الأميركية في سوريا منذ العام 2014. ووقع بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره سحب قواته كافة من سوريا بعدما حققت هدفها بـ"إلحاق الهزيمة" بتنظيم داعش.