الباغوز.. تقدم بطيء لقسد وداعش يستعين بالانتحاريين

على وقع الضربات الجوية للتحالف التي شهدتها منطقة المزارع في الباغوز، شرق سوريا، حيث يقبع من تبقى من عناصر داعش الذين رفضوا الخروج، تتقدم قوات سوريا الديمقراطية لكن ببطء في تلك المنطقة.



في المقابل، عمد تنظيم داعش، إلى الانتحاريين على ما يبدو، فقد أفاد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، على حسابه على تويتر، الاثنين، مقتل 4 من عناصر داعش حاولوا الهجوم مرتدين أحزمة ناسفة.

يذكر أن آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا تعرض خلال اليومين الماضيين للقصف بضربات جوية ومدفعية.



إلى ذلك، أفادت وكالة رويترز، أن إطلاق النار اشتد بعد حلول الظلام في الباغوز قرب الحدود العراقية مع استهداف المنطقة بالصواريخ، فيما تصاعدت أعمدة الدخان في الهواء. وأمكن سماع دوي أعيرة نارية شديدة، بينما أضاءت ألسنة اللهب سماء الليل.

قناصة وألغام أرضية

من جهتها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن قواتها واجهت إطلاق نار من قناصة بالإضافة إلى ألغام أرضية، مضيفة أنها تتقدم ببطء لتفادي وقوع خسائر.

وذكرت أنه لا يزال مقاتلون أجانب من داعش يتحصنون في المنطقة.

كما أشارت إلى أن الضربات الجوية دمرت مخازن ومركبات للتنظيم.



