الباغوز.. استسلام عشرات الدواعش لقوات سوريا الديمقراطية

قال شاهد من رويترز، إن عشرات الأشخاص بينهم مقاتلون من تنظيم داعش ونساء وأطفال استسلموا إلى قوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس في آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.

وأجلت القوات المدعومة من الولايات المتحدة مرارا هجومها النهائي للسماح لآلاف المدنيين بمغادرة جيب الباغوز قبل استئناف الهجوم يوم الأحد.

وذكر الشاهد أن بعض من غادروا اليوم كانوا يحملون حقائب ويسيرون على طريق ترابي.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تحاصر آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا أنها توغلت أكثر داخل الجيب بعد اشتباكات وضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الخميس.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية هذا الأسبوع إن معركة الباغوز، التي تتألف من مجموعة من القرى والأراضي الزراعية القريبة من الحدود العراقية، في حكم المنتهية. لكن فلول المتطرفين ينفذون ما أسمتها "هجمات الصمود الأخير" التي شملت هجمات مجموعات من الانتحاريين.