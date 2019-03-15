بروكسل.. 7 مليارات دولار من مؤتمر المانحين للاجئي سوريا

بلغت قيمة التعهدات التي أعلنها المجتمع الدولي للاجئين والنازحين السوريين خلال مؤتمر المانحين الذي عقد الخميس في بروكسل، سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية التي شاركت في ترؤس المؤتمر مع الأمم المتحدة.

وأعلن المفوض الاوروبي خريستوس ستيليانيدس في ختام المؤتمر أن "اجمالي التعهدات بلغ سبعة مليارات دولار"، علماً بأن الامم المتحدة كانت قدرت الحاجات للعام 2019 بتسعة مليارات دولار.

وقال مساعد الأمين العام للامم المتحدة مارك لوكوك "نحن مسرورون في ما يخص الأمم المتحدة. شكرا لسخائكم". لكنه ذكر بأن "المساعدة وحدها لا يمكنها معالجة الأزمة السورية".

