بعد محاصرته بالباغوز.. داعش يدعو "للثأر" من أكراد سوريا

دعا تنظيم داعش الإثنين عناصره في شمال سوريا وشرقها إلى "الثأر" من الأكراد الذين باتوا يحاصرون مقاتليه في بقعة محدودة في بلدة الباغوز ويقتربون من إعلان انتهاء "الخلافة".

وناشد المتحدث باسم التنظيم أبي الحسن المهاجر، في تسجيل صوتي نشرته حسابات متطرفة على تطبيق تلغرام "رجالات الدولة" في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بالقول "اثأروا لدماء إخوانكم واعلنوها غزوة للثأر.. واجعلوها أياماً زرقاوية ".



كما دعا إلى نشر العبوات والقناصة والمفخخات، والهجوم على قوات سوريا الديمقراطية.

وتأتي هذه الدعوة الداعشية في الوقت، الذي بات فلول التنظيم محاصرين في بقعة ضيقة في الباغوز، من قبل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وكان مراسل الحدث أفاد الأحد بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين داعش والقوات الكردية في الباغوز، شرق سوريا. وأكد أن التحالف كثف غاراته الجوية. ولفت إلى أن الاشتباكات هدأت نسبياً مساء الأحد، قبل أن تستأنف مجدداً.