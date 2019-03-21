قسد تكذب تقاريرا عن هزيمة داعش في الباغوز

نفت قوات سوريا الديمقراطية ما ذكره إعلامها حول هزيمة داعش في الباغوز.

ذكرت وكالة أنباء هاوار السورية الكردية الخميس، أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز وهزمته بعد معركة دامت أسابيع.

ونقلت الوكالة عن مراسليها "قوات سوريا الديمقراطية حررت كامل الباغوز من مرتزقة داعش وبذلك تكون معركة دحر الإرهاب قد انتهت بهزيمة داعش وانتصار قوات سوريا الديمقراطية".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قد أعلنت أنها طردت بقية مقاتلي التنظيم في بلدة الباغوز من معسكر مؤقت كان يمثل معظم الأراضي المتبقية التي يسيطر عليها التنظيم.

ورصدت حينها كاميرا العربية إجلاء نحو 200 من مقاتلي التنظيم الأسرى والجرحى وبعض عوائلهم من الباغوز عبر 6 شاحنات خرجت من المخيم.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية أن أغلب الفرق العسكرية لقسد سحبت من الخط الأمامي للجبهة، تمهيداً لإعادتها إلى الرقة ومنبج ودير الزُّور.