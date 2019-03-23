قسد لـ "الحدث": فلول داعش موجودة التنظيم قد يظهر مجددا

أكدت قوات سوريا الديمقراطية في تصريح خاص لها مع لـ"الحدث" أن لحظة إعلان القضاء على داعش "لحظة تاريخية".

وأهدت القوات "الانتصار إلى كل مكونات الشعب السوري"، بحسب تعبيرها.

وأكدت القوات أن داعش لم ينته بل هناك خلايا نائمة.

وأضافت: لا نستطيع أن نتحمل عبء فلول داعش وحدنا.

وأشارت إلى أن هناك عدد هائل من أطفال ونساء داعش قد يكونون مشروعا إرهابيا في المستقبل.

وأضافت القوات أنه إذا لم تستقر سوريا سياسيا وإداريا فإن داعش قد يظهر مجددا.

"إعلان النصر وانتهاء الخلافة"

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قد أعلنت السبت، أن تنظيم داعش مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز شرق سوريا، بما ينهي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".