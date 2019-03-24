بومبيو يرحب بانتهاء خلافة تنظيم داعش: نجاح مذهل

رحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت، بالقضاء على "خلافة" تنظيم داعش، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه ما زال هناك "الكثير من العمل للقيام به للقضاء على خطر إرهاب التطرّف".

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر "لقد تمّ تحرير الأراضي التي سيطر عليها يوماً ما تنظيم داعش في العراق وسوريا".

وأضاف "نهنّئ الجيش الأميركي وقوات سوريا الديموقراطية والتحالف على هذا النجاح المذهل".

وأكّد الوزير الأميركي في تغريدته أنّه "ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به لضمان القضاء بشكل نهائي وكامل على خطر إرهاب التطرّف".

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت القضاء التام على "خلافة" تنظيم داعش بعد السيطرة على آخر جيوبه عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، لتطوي بذلك نحو خمس سنوات نجح خلالها التنظيم المتطرف في زرع الرعب.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان أعلن الجمعة، أن داعش هُزم "بنسبة 100 في المئة" في سوريا.

وأدلى ترمب بهذا التعليق أثناء عرضه أمام مراسلين خرائط للمنطقة، واحدة تظهر المساحات الكبيرة التي كان يحتلها التنظيم، والثانية خالية تظهر الوضع الجمعة.

كما قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد تم القضاء على دولة داعش في سوريا".