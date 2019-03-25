أبو الغيط: إعلان ترمب حول الجولان باطل شكلاً وموضوعاً

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، "بأشد العبارات" إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان.



وأكد أبو الغيط في بيان اليوم الاثنين أن إعلان ترمب "باطلٌ شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحاً ونصاً تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، بل في العالم".

وقال أبو الغيط إن "هذا الإعلان الأميركي لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئاً. الجولان أرضٌ سورية محتلة، ولا تعترف بسيادة إسرائيل عليها أية دولة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى، أهمها القرار 497 لعام 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري"، داعياً إسرائيل إلى إلغاء قرار ضم الجولان.



وأضاف أبو الغيط أن "شرعنة الاحتلال هو منحى جديد في السياسة الأميركية، ويُمثل ردة كبيرة في الموقف الأميركي الذي صار يتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات الإسرائيلية"، مُشدداً على أن "العرب يرفضون هذا النهج، وإذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن شرعنته وتقنينه خطيئة لا تقل خطورة، فالقوة لا تنشئ حقوقاً ولا ترتب مزايا، والقانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها، وديمومة الاحتلال لفترة زمنية -طالت أم قصرت- لا تُسبغ عليه شرعية".



وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "الجامعة تقف بقوة وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، وهو موقفٌ يحظى بإجماع عربي واضح وكامل، وستعكسه القرارات الصادرة عن القمة المُرتقبة في تونس مطلع الأسبوع القادم".