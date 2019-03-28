أميركا تؤيد الإبقاء على مهمة الأمم المتحدة في الجولان

أعلنت الولايات المتّحدة، الأربعاء، تأييدها الإبقاء على قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولان (أندوف)، وذلك على الرّغم من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة.

وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقدت بطلب من سوريا، قال رودني هانتر، عضو البعثة الأميركيّة في الأمم المتّحدة، إنّ الإعلان الذي وقّعه الرئيس الأميركي الاثنين "لا يؤثّر على اتّفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 ولا يُعرّض للخطر تفويض أندوف".

وشدّد على أنّ "لأندوف دوراً حيوياً في الحفاظ على الاستقرار بين إسرائيل وسوريا".

وقال الدبلوماسي الأميركي إنّ "الولايات المتّحدة قلقة بشأن تقارير الأمم المتّحدة حول أنشطة عسكريّة متواصلة ووجود قوّات مسلّحة سوريّة في المنطقة العازلة المنزوعة السّلاح".

وتابع "إنّ تفويض أندوف واضح للغاية: يجب ألا يكون هناك أيّ نشاط عسكري من أيّ نوع في المنطقة العازلة".

وأردف "الولايات المتّحدة قلقة أيضاً حيال معلومات عن وجود لحزب الله في المنطقة العازلة".

واحتلّت إسرائيل الجولان عام 1967 وضمّته عام 1981.

ووقّع ترمب الاثنين على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة، مثيراً موجة من الاحتجاجات في العالم.