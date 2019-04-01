الميليشيات الإيرانية.. ماذا بعد انتهاء الحرب؟

يبدو أن عقد شبكة الميليشيات الشيعية التي نسجتها إيران خلال سنوات الحرب في سوريا لدعم نظام بشار الأسد بدأت في التفكك والعودة من حيث جاءت. حيث ستمثل بؤرا لطهران في شبكات أصغر بمناطق مختلفة.

أفغانستان هي نقطة العودة للواء "فاطيمون"، وهو أبرز مثال على ذلك، فهذه الميليشيا مؤلفة من الأفغان الشيعة، ومعظمهم من أقلية الهزارة العرقية، الذين هم من بين أفقر فئات الشعب الأفغاني.

ويتجاوز تعداد لواء فاطميون الـ15 ألف مقاتل، عاد منهم نحو 10 آلاف إلى أفغانستان بعد انحسار وتيرة الحرب في سوريا ، بحسب تصريحات أحد المسؤولين بالداخلية الأفغانية لوكالة الأسوشييتدبرس.

"جيش إيراني سري"

جيش سري إيراني في أفغانستان هو مخطط طهران للواء فاطميون، بحسب الحكومة الأفغانية والعديد من الخبراء الذين أكدوا لأسوشييتدبرس أن النظام الإيراني سيستغل عدة عوامل أبرزها النزاعات التي لا تنتهي في أفغانستان، وأن اللواء يسعى للعب دور حامي حمى الأقلية الشيعية المعارضة للنظام في كابل، والتي سبق لها الخروج في عدة مظاهرات بدعوى اضطهادها.

فيما تصوغ طهران خططاً أخرى في أفغانستان قوامها لواء فاطميون وتوقيتها ما بعد انسحاب القوات الأميركية وحلف الناتو.

كما ستعمل من خلال تلك الخطط وفقا لمجلة "لونغ وار جورنال" على استغلال الوضع وتأجيج الصراع بين الفصائل المسلحة كعادتها في خلق الفوضى التي تمثل لميليشياتها أرض الانتشار الخصبة.