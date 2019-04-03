جولة حصرية لـ"الحدث" في منبج ليلاً

وجه مجلس منبج العسكري دعوة لقناة "الحدث" للقيام برحلة داخل المدينة كانت مؤمنة بسيارة مصفحة رغم تأكيد القيادات أن الوضع الأمني مستتب.

وعلى الطريق، روى أبو علي نجم، نائب رئيس المجلس العسكري، حكايته لموفدة "الحدث"، وكيف ترك جيش الإسلام لينضوي بعدها في مجلس منبج ليدافع عن مدينته.

وقال نجم خلال حديثه: "تم تشكيل مجلس منبج العسكري في سد تشرين بعد تشكيله من أهالي منبج. كانن هناك معارضة من الجانب التركي ودخل التحالف بالوساطة. وتوجهت قيادة مجلس منبج مع التحالف إلى مطار إنجيرليك، وتم الاتفاق على حملة مدينة منبج".

وكانت الساعة قد تجاوزت التاسعة والنصف ليلاً، ووصل فريق "الحدث" إلى ساحة السبع بحرات، فبدت مظاهر الحياة واضحة في المدينة، محلات مفتوحة وسيارات ومارة وأطفال يشترون المثلجات رغم البرد القارس، ومواطنون يلقون التحية.

الحضور الأمني لافت، فسيارات أمن داخلي حديثة وسيارات همر مقدمة من التحالف الدولي تجول الشوارع برفقة عناصر خاصة من قوات الأمن الداخلي، لكن الخشية من الاغتيالات والتفجيرات تبقى واردة.

بدوره، قال شرفان درويش، المتحدث باسم مجلس منبج العسكري: "لا خطورة من الدواعش الهاربين من الباغوز فقط. هناك أيضاً دواعش ألقينا القبض عليهم منظمين في إدلب وعائدين إلى مناطقنا ليعدوا تفجيرات".