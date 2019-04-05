بوتين لم يطلب من نتنياهو وقف الغارات على سوريا

علمت الحدث أنه خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، طلب بوتين من نتنياهو إبلاغ الروس قبل وقت كاف بأي ضربة إسرائيلية على سوريا دون أن يطلب منه وقف هذه الضربات.

موضوع يهمك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن الجيش الروسي هو الذي عثر على رفات الجندي الإسرائيلي المفقود منذ 1982.وقال... نتنياهو يصل موسكو.. وبوتين: جيشنا عثر على رفات الجندي الإسرائيلي الحدث

وأضافت المصادر أنه وخلال الاجتماع الذي حضره كبار قادة الأجهزة العسكرية من البلدين، فإن بوتين طلب من الإسرائيليين تحييد منظومة أس 400 وعدم استهدافها خلال أي قصف على سوريا.