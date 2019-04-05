دير شبيغل: تركيا المعبر الأمثل لرفد داعش بالمقاتلين

قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إنها اطلعت على وثائق تثبت أن تركيا كانت بلد العبور المثالي للمقاتلين الأجانب، الذين كانوا يرغبون في الانضمام إلى داعش في سوريا والعراق.

وعثر فريق استقصائي للمجلة على جوازات سفر لأتباع التنظيم مختومة بختم الدخول التركي الرسمي.

وأوضحت المجلة أن الشيء المشترك بين كل جوازات السفر، هو وجود ختم واحد على الأقل لدخول تركيا، وأحيانًا هناك ختمان أو 3 أختام دخول، وهو ما يتوافق مع تقارير قالت إن الكثير من المتطرفين جاؤوا إلى سوريا والعراق وأقاموا لفترة قصيرة، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر غادروا مرة أخرى، لتجنيد أشخاص جدد.

ووفق المجلة فإن اللافت هو أن جوازات السفر تخلو من ختم مغادرة تركيا.

وكانت موفدة الحدث قد كشفت عن وجود هذه الأختام على جوازات سفر وجدت في الباغوز بعد إعلان نهاية داعش.