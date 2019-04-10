روسيا تمنح ميداليات لـ5000 عسكري شاركوا بالحرب السورية

أعلنت روسيا منح جوائز وميداليات لأكثر من 5 آلاف من جنودها الذين شاركوا في الحرب، ضد من تصفهم بـ "الإرهابيين" في سوريا.

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، فإن موسكو اختبرت 300 نوع من الأسلحة بمشاركة 70 ألف مقاتل خلال العملية العسكرية في سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن قادة الدوائر العسكرية كافة، وقادة الجيوش خاضوا العملية العسكرية، إضافة إلى مشاركة 96% من قادة الألوية والأفواج.

وأكدت أن 87% من طواقم الطيران التكتيكي طوروا خبراتهم العملية في مهامهم بسوريا.

ولطاما نفت روسيا مشاركتها في العمليات القتالية في سوريا، مبررة أن وجودها هناك يقتصر على الاستشاريين.