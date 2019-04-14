بن لادن الإيطالي: داعش كان يبيع النفط لتركيا

أكد "بن لادن الإيطالي"، وهو أحد عناصر داعش من أصول مغربية أن التنظيم كان يبيع النفط لتركيا.

وفي لقاء مع موفدة قناة "الحدث" إلى الباغوز، أكد "بن لادن الإيطالي" أن كل البضائع كانت تدخل إلى مناطق داعش من تركيا حيث كانت الحدود مفتوحة بين الطرفين.

وأجرت موفدة "الحدث" رولا الخطيب المقابلة مع "بن لادن الإيطالي"، وهو مغربي الأصل وانتقل للعيش في مدينة ميلانو الإيطالية عندما كان عمره 5 سنوات حيث ربته خالته بعد انفصال أهله عن بعضهم. وأكد لـ"العربية" أنه كان ملحداً قبل انضمامه لداعش.

وكان لـ"بن لادن الإيطالي" لقب ثاني هو "أبو نسيبة الإيطالي". وآخر جبهة قتال شارك فيها "بن لادن الإيطالي" هي الموزان قرب دير الزور، بينما أصيب خلال القصف في سوسة.

وفي حديثه لـ"الحدث"، قال "بن لادن الإيطالي": "دخلت من تركيا إلى تل أبيض والطريق كانت سهلة جداً"، مشيراً إلى وجود "مصلحة بين تركيا وداعش.. الكثير من قيادات داعش كانوا في تركيا".

وتابع: "داعش كان يشتري أسلحة من الجيش الحر والنظام وتركيا". كما أوضح أن "النظام السوري كان يقصف التجمعات المدنية بينما التحالف يقصف نقاطا محددة".

في سياق آخر، كشف "بن لادن الإيطالي" أنه "قبل ستة أشهر حاول بعض عناصر التنظيم الانقلاب على البغدادي"، شارحاً أن "محاولة الانقلاب على البغدادي جرت بالقرب من الشعفة".

وتابع: "البغدادي لم يعد يظهر للعلن منذ بدء قصف التحالف"، مرجّحاً أن البغدادي يتواجد حالياً إما في تركيا أو في العراق.