بن لادن الإيطالي يكشف قصة محاولة الانقلاب على البغدادي

أجرت قناة "الحدث" لقاءً مع الداعشي الملقّب بـ"بن لادن الإيطالي"، وهو مغربي الأصل وانتقل إلى ميلانو عندما كان عمره 5 سنوات

وخلال اللقاء، قال بن لادن الإيطالي إن تنظيم داعش كان يبيع النفط إلى تركيا، مشيراً كذلك إلى أن كل البضائع كانت تدخل إلى "دولة التنظيم من تركيا حيث كانت الحدود مفتوحة بينهم".

وأكد بن لادن الإيطالي وهو أحد عناصر التنظيم الذين سلموا أنفسهم أن داعش كان يشتري السلاح من النظام السوري وتركيا والجيش الحر، لافتاً إلى أن النظام كان يستهدف بقصفه التجمعات المدنية على عكس التحالف الذي كان يضرب نقطة عسكرية محددة.

وكشف المقاتل في تنظيم داعش أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي لم يعد يظهر للعلن مع إطلاق التحالف عمليات القصف، مشيراً إلى أن البغدادي قد يكون في تركيا أو العراق.

وتحدث "الإيطالي" عن محاولة انقلاب على البغدادي، وقال: حاولوا الانقلاب وصار قتال قويّ، والذين حاولوا الانقلاب من ليبيا وروسيا وتونس والمغرب، وهم مجموعة كبيرة، وذلك قبل 5 أشهر بالقرب من منطقة تسمى الشعفة (..) داعش يقول عنهم خوارج، والقائمون بالانقلاب يقولون إن مسؤولي التنظيم خونة".

وبن لادن الإيطالي كان له لقب ثانٍ هو "أبو نسيبة الإيطالي"، وعاش في ميلانو وولد في المغرب، وقد انتقل الى إيطاليا عندما كان عمره 5 سنوات.

انفصل أهل الإيطالي وهو صغير وربته خالته، وشارك مع مجموعة دعم قصيري القامة وكان ملحداً، وآخر جبهة شارك فيها هي الموزان قرب دير الزور، وقد أصيب خلال القصف في سوسة.