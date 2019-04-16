الحدث.. وجها لوجه مع داعش

شكل مقاتلوا داعش مصدر تهديد للعالم، وأجروا عمليات إرهابية في أكثر من 25 دولة، قبل أن تسقط دولتهم المزعومة وتتم استعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرتهم.

قد تمكنت "الحدث" من دخول ما كان يعتبر آخر معاقل تنظيم #داعش في شمال #سوريا، وهي الباغوز، حيث التقت عددا من مقاتلي التنظيم السابقين من الأجانب ونسائهم وأبنائهم.

وفي المقابل حصلت "الحدث" على نسخ من وثائق تعود للتنظيم تشرح الطرق التي كانوا يدخلون بها سوريا عن طريق #تركيا وطريقة إدخال بعض المواد الضرورية والأجهزة التي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية.

تجدون أدناه كافة حلقات وجها لوجه مع داعش.

الحلقة الأولى

تبث الحلقة الثانية الاثنين على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية.

تبث الحلقة الثالثة الثلاثاء 16 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية.

تبث الحلقة الرابعة الأربعاء 17 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية.

تبث الحلقة الخامسة الخميس 18 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية.

الحلقة الاولى| وثائق تظهر علاقة قطر بالقاعدة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

الحلقة الثانية

تبث الحلقة الثالثة الثلاثاء 16 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية

تبث الحلقة الرابعة الأربعاء 17 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية

تبث الحلقة الخامسة الخميس 18 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية

الحلقة الثانية.. أطفال داعش .. حاضر معلوم ومستقبل معلّق To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

الحلقة الثالثة

تبث الحلقة الرابعة الأربعاء 17 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية

تبث الحلقة الخامسة الخميس 18 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية

الحلقة الثالثة.. ما لم تره وتسمعه عن الداعشيات To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

الحلقة الرابعة

تبث الحلقة الخامسة الخميس 18 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودي

الحلقة الرابعة | داعشي للحدث.. معظم المعتقلين لدينا قتلوا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

الحلقة الخامس والأخيرة