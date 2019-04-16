الحدث.. وجها لوجه مع داعش

شكل مقاتلوا داعش مصدر تهديد للعالم، وأجروا عمليات إرهابية في أكثر من 25 دولة، قبل أن تسقط دولتهم المزعومة وتتم استعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرتهم.
قد تمكنت "الحدث" من دخول ما كان يعتبر آخر معاقل تنظيم #داعش في شمال #سوريا، وهي الباغوز، حيث التقت عددا من مقاتلي التنظيم السابقين من الأجانب ونسائهم وأبنائهم.
وفي المقابل حصلت "الحدث" على نسخ من وثائق تعود للتنظيم تشرح الطرق التي كانوا يدخلون بها سوريا عن طريق #تركيا وطريقة إدخال بعض المواد الضرورية والأجهزة التي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية.
تجدون أدناه كافة حلقات وجها لوجه مع داعش.
الحلقة الأولى
تبث الحلقة الثانية الاثنين على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية.
تبث الحلقة الثالثة الثلاثاء 16 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية.
تبث الحلقة الرابعة الأربعاء 17 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية.
تبث الحلقة الخامسة الخميس 18 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية.
الحلقة الاولى| وثائق تظهر علاقة قطر بالقاعدة
الحلقة الثانية
تبث الحلقة الثالثة الثلاثاء 16 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية
تبث الحلقة الرابعة الأربعاء 17 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية
تبث الحلقة الخامسة الخميس 18 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية
الحلقة الثانية.. أطفال داعش .. حاضر معلوم ومستقبل معلّق
الحلقة الثالثة
تبث الحلقة الرابعة الأربعاء 17 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية
تبث الحلقة الخامسة الخميس 18 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودية
الحلقة الثالثة.. ما لم تره وتسمعه عن الداعشيات
الحلقة الرابعة
تبث الحلقة الخامسة الخميس 18 أبريل على قناة الحدث في السادسة مساء بتوقيت السعودي