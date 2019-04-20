سوريا.. اشتباكات بين حلفاء الأسد في مطار حلب

أفاد مراسل الحدث بتجدد الاشتباكات بين ميليشيات الحرس الثوري الإيراني والشرطة العسكرية الروسية في دير الزور وحلب، ما خلف قتيلين من الجانب الإيراني في اشتباكات دير الزورk في وقت لم ترد أنباء عن حصيلة الاشتباكات في حلب.

إلا أن مصادر سورية محلية أفادت بوقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الروسية وميليشيات إيرانية في محيط مطار حلب شرق المدينة.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين حليفي النظام السوري اندلعت قبل يومين، وتطورت الجمعة قبل أن تنتهي بتهديد الطائرات الروسية، بعد مطالبة القوات الروسية للحرس الثوري والميليشيات الموالية له بإخلاء المطار، ما قوبل بالرفض، لتندلع صدامات لم تنته إلا بتدخل الطائرات الحربية الروسية التي حلقت على علو منخفض، في تهديد مباشر بقصف مواقع الميليشيات الإيرانية.

يذكر أن هذه الاشتباكات ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت حلب خلال الأيام الماضية عدة معارك بعد قيام مجموعة مليشيات تابعة لإيران من نبل والزهراء بالهجوم على حاجز عسكري محسوب على الجانب الروسي، إثر خلاف بين الطرفين على تقاسم النفوذ.