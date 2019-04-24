إدلب.. انفجار يستهدف مكتبا لـ"تحرير الشام" يقتل 18

قُتل 18 شخصاً غالبيتهم الساحقة من المدنيين الأربعاء، جراء انفجار سيارة في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب فيشمال غرب سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان تواصل ارتفاع "أعداد الخسائر البشرية، وذلك على خلفية مفارقة بعض الجرحى للحياة واستمرار عمليات انتشال العالقين تحت الأنقاض الذي خلفه التفجير".

وتابع أن العدد "ارتفع إلى 18 بينهم مواطنة على الأقل وطفلان اثنان من التركمستاني واثنان مجهولي الهوية"، كما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن من بين القتلى 15 مدنياً.

وأسفر التفجير الذي وقع قرب سوق في مدينة جسر الشغور أيضاً عن إصابة 20 شخصاً، بحسب المرصد الذي لم يتمكن من تحديد سبب التفجير فوراً.

وأفاد مراسل فرانس برس عن انهيار مبنيين بسبب الانفجار، إحداهما مؤلف من أربع طوابق، فيما بدت مباني أخرى في المكان على وشك الانهيار.

وحاول عناصر من الدفاع المدني البحث عن ناجين أو جثث تحت الحطام.

وقال المسؤول عن منظمة "الخوذ البيضاء" في منطقة جسر الشغور أحمد يازجي لفرانس برس "لا معلومات حتى الآن عن مصدر الانفجار" مضيفاً "انتشلنا مصابين أحياء ويوجد الآن عشرة مفقودين تحت الأنقاض يتم البحث عنهم".