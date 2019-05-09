نصر الحريري: هجوم النظام على شمال سوريا يهدد دول الجوار

وصف رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، الخميس، هجوم قوات النظام على مناطق الشمال السوري بالمحرقة الإنسانية الكبرى، التي تهدّد دول الجوار بموجة نزوح جديدة.

وشدّد في مؤتمر صحافي عقده اليوم، على أن استخدام النظام السوري للإرهاب كذريعة للهجوم أمر مدان، مضيفا، أنّ أيًّا من مواقع التنظيمات الإرهابية لم يستهدف، مؤكّدا أن هذه المأساة تُنفّذ بحقّ النازحين المدنيين في ظلّ صمتٍ دولي.

يذكر أنّ عشرات الآلاف من السوريين فروا من أحياء جنوب إدلب، بحثا عن مكان آمن بعيدا عن القصف العنيف الذي دمّر منازلهم وقراهم خلال الأيام الماضية.

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وكانت الأمم المتحدة على لسان متحدثها فرحان حق قد أعربت عن قلقها من مواصلة النظام غاراته على المنشآت السكنية والطبية في إدلب، وذكر تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من 152 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، أجبرهم قصف النظام والمقاتلات الروسية مرة أخرى على النزوح، حاملين معهم ما أمكن من أغراضهم الشخصية.

ودان التقرير كذلك قصف النظام وروسيا للمنطقة التي شهدت هدوءا نسبيا خلال الأشهر الماضية، وألحق أضراراً بالغة بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

وكان المرصد السوري قد قدّر عدد النازحين من إدلب بأكثر من 300 ألف شخص منذ بداية الهجوم العنيف على إدلب وحماة.

يذكر أنّ إدلب شملها اتفاق تهدئة توصلت إليه موسكو وأنقرة، أواخر العام الماضي في سوتشي، نَصّ على إقامة مناطق هدوء، تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام وفصائل المعارضة.