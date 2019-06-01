روسيا تدير ظهرها.. إدلب مسؤولية تركية

أكد الكرملين أن مسؤولية منع المتطرفين في إدلب السورية من قصف أهداف مدنية وروسية تقع على عاتق تركيا، مؤكدا أنه سيواصل دعم حملة حكومة الأسد على الرغم من احتجاجات أنقرة.

موضوع يهمك نددت منظمات سورية غير حكومية، الجمعة، بتقاعس المجتمع الدولي عن مواجهة تصعيد النظام السوري وحليفته روسيا في محافظة إدلب،... منظمات إغاثة تنتقد عدم تحرك المجتمع الدولي حيال إدلب سوريا

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة وقف إطلاق النار في إدلب السورية للحيلولة دون مقتل المزيد من المدنيين وتدفق اللاجئين على تركيا.

إلا أن الكرملين أكد أنه لم يتأثر بدعوات أردوغان لوقف إطلاق النار، قائلا إن على المعارضة أن تنفذ الهدنة في المقام الأول.

قرابة الألف قتيل

من جهة أخرى، مضى على بدء الحملة الأعنف للنظام السوري وروسيا شهر كامل على مناطق خفض التوتر في محافظتي إدلب وحماة، أدت حتى الآن إلى مقتل 948 شخصاً، بينهم 360 مدنياً، بحسب ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن قوات النظام قصفت بصواريخ محملة بمادة الفوسفور الحارق المحرمة دولياً، مناطق في الهبيط وكفرعين في ريف إدلب، فيما شهد ريفا إدلب الجنوبي وحماة الشمالي قصفاً برياً لقوات النظام بأكثر من مئة قذيفة صاروخية.

تبادل الاتهامات

فيما تبادلت الدولتان الضامنتان لاتفاق خفض التصعيد في سوريا، تركيا وروسيا، الاتهامات حول مسؤولية التصعيد في إدلب، وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بضرورة الضمان الفوري لنظام وقف إطلاق النار في إدلب وتركيز الجهود على عملية التسوية السياسية في البلاد.

موسكو بالمقابل حمّلت أنقرة، مسؤولية تحقيق وقف إطلاق النار في إدلب، عبر منع المسجلين فيها من قصف أهداف مدنية وأخرى روسية في سوريا، بحسب ما أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

الجزء الأكبر لـ"النصرة"

وتُسيطر هيئة تحرير الشام النصرة سابقا على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتتمركز مع فصائل أخرى في أجزاء من محافظات مجاورة. وتخضع إدلب إلى اتّفاق روسي - تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتمّ استكمال تنفيذه.

ولم يعلن النظام السوري رسمياً هجوماً صريحاً في محافظة إدلب، غير أنّه كثّف عمليات القصف وأطلق عمليات ميدانية أدت إلى استرداد مساحات على أطراف المحافظة التي تُعد آخر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا.