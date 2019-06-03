قوات النظام السوري تسيطر على قرية بريف بإدلب

سيطرت قوات النظام السوري على قرية في عمق معقل مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، الاثنين، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا اليوم الاثنين إن القوات وصلت إلى قرية القصابية.

وأكد أيضا الإعلام الحربي المركزي السوري الموالي للنظام سيطرة قوات النظام السوري على القرية.

وتقول جماعات حقوقية ومراقبة للحرب، إن حملة الحكومة لاستعادة إدلب على مدار الشهر الماضي المدعومة بغارات جوية قتلت عشرات المدنيين، وتعج المنطقة باللاجئين والنازحين بسبب الحرب.

والمحافظة هي آخر منطقة تقف في طريق بشار الأسد في سعيه للانتصار النهائي على المعارضة المسلحة بعد حرب أهلية استمرت 8 سنوات.

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ومنذ أواخر أبريل، تشهد محافظة إدلب وبعض الأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، غارات مكثفة ينفّذها النظام وحليفته روسيا، وكذلك اشتباكات دامية بين فصائل متطرفة والقوات الموالية لبشار الأسد.

وقُتل نحو 950 شخصاً ثلثهم من المدنيين خلال شهر من التصعيد العسكري المستمر في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غربي سوريا، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتخضع المنطقة لاتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه.

وشهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً، وزادت وتيرة القصف بشكل كبير منذ نهاية شهر أبريل.