المرصد: مقتل 9 مدنيين بينهم مسعفون في غارات على إدلب

قتل سبعة مدنيين بغارات شنتها طائرات تابعة للنظام السوري على مناطق عدة، بينها أطراف مدينة إدلب، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي كشف أيضا عن مقتل مسعفين من "الخوذ البيضاء"، أي الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة على أطراف مدينة شيخون، جراء استهداف طائرات روسية لسيارة إسعاف كانا داخلها مع عدد من زملائهما.





Ali and Omar, along with other five injured volunteers were targeted repeatedly while #ambulances were unable to evacuate them due to the intensity of bombardment on the site. pic.twitter.com/LNb146R6IT — The White Helmets (@SyriaCivilDef) ٢٦ يونيو ٢٠١٩

ونعت منظمة "الخوذ البيضاء" عبر حسابها على تويتر اثنين من متطوعيها، وكشفت إصابة خمسة متطوعين آخرين بجروح، ونددت المنظمة بفشل العالم في حماية العاملين في المجال الإنساني.

وكشف المرصد السوري عن مقتل مدني عاشر متأثراً بجروح سابقة أصيب بها قبل يومين في مدينة خان شيخون، وفي محافظة حماة المجاورة لإدلب، كشفت وكالة الأنباء السورية التابعة لنظام الأسد "سانا" عن مقتل طفلة، اليوم الأربعاء جراء قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا.

وتخضع محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية منذ أيلول/سبتمبر لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يُستكمل تنفيذه.

وتتهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع موسكو بشأن إدلب.

وتتعرّض المنطقة حيث يقيم نحو ثلاثة ملايين شخص منذ نحو شهرين لتصعيد في القصف، يترافق مع معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي.

ومنذ بدء التصعيد، أصبحت مدن وبلدات في المنطقة شبه خالية من سكانها بعدما فروا جراء القصف العنيف والمعارك، وكشفت الأمم المتحدة فرار نحو 330 ألف شخص منذ مطلع أيار/مايو من منازلهم.