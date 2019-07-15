عون يدعو مجلس الأمن لتمديد مهمة اليونفيل دون تعديل بمهامها

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الاثنين "حرص لبنان على استمرار القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في أداء مهمتها تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701"، معرباً عن أمله في أن "يتجاوب مجلس الأمن مع مطلب لبنان تمديد ولاية هذه القوات من دون أي تعديل في مهامها أو تقليص في ميزانيتها، وذلك تمكيناً لها من الاستمرار في لعب دورها بالتعاون مع الجيش اللبناني"، حسب تعبيره.

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وأكد عون خلال استقباله اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش الذي زار قصر بعبدا قبل سفره إلى نيويورك لحضور جلسة مناقشة في مجلس الأمن الدولي في 22 يوليو/تموز الجاري حول القرار 1701، أن "ثمة تساؤلات حول الأسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، لا سيما وأن التقارير التي ترد من المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية تشير إلى تحسن في الوضع الأمني في معظم المناطق السورية"، حسب عون.

ولفت عون إلى أن "عملية العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا مستمرة وأصبح عدد النازحين العائدين يناهز 313 ألف نازح لم يتعرضوا لأي مضايقات"، حسب تأكيدات عون.

في سياق آخر، عرض الرئيس اللبناني للمنسق الدولي النتائج التي ترتبت عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، لافتاً إلى "ضرورة التزام إسرائيل بالقرار 1701 حفاظاً على الاستقرار على الحدود، وهو ما يعمل عليه لبنان من خلال انتشار وحدات الجيش اللبناني إلى جانب قوة اليونيفيل".

وكان كوبيتش وضع عون في صورة المداولات التي حصلت حول تطبيق القرار 1701 وموقف الأمم المتحدة من قضايا ذات صلة بملف الترسيم الحدودي بين لبنان وإسرائيل، في ضوء الوساطة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأميركية على هذا الصعيد.