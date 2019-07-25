سوريا.. مقتل 6 إيرانيين في الضربات الإسرائيلية الأخيرة

قتل 6 إيرانيين من القوات الموالية للنظام السوري في ضربات إسرائيلية الأربعاء، استهدفت جنوب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن تسعة مقاتلين موالين للنظام قضوا في هذا الاستهداف هم 3 سوريين و6 إيرانيين.

وكان المرصد أفاد الأربعاء أن "صواريخ يرجح أنها إسرائيلية" استهدفت مناطق في جنوب سوريا قريبة من مرتفعات الجولان، بينها "تل الحارة في محافظة درعا ومنطقتا نبع الصخر وتل الأحمر في محافظة القنيطرة".

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من جهتها أفادت وكالة "سانا" السورية التابعة للنظام ليل الثلاثاء الأربعاء أن "العدو الإسرائيلي شن قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل عدوانا على تل الحارة بريف درعا الغربي وبأن أضرار العدوان اقتصرت على الماديات".

وشنت إسرائيل منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 مئات الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، إضافة إلى مواقع لجيش النظام السوري.

وفي 30 حزيران/يونيو، قتل 6 مدنيين و9 مقاتلين موالين للنظام في ضربات قرب دمشق وفي محافظة حمص وسط سوريا، وفق المرصد السوري.