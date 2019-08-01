الحدث.. وجها لوجه مع داعش - الجزء الثاني

الحلقة الأولى

وجها لوجه مع داعش | الحدث ترفع التحدي وتنفرد بنقل صور حصرية من أخطر مناطق سوريا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

موفدة الحدث مغامرة خطيرة جدا، حيث تجولت في أكثر المناطق خطورة في الشمال السوري: البصيرة – ديبان، حيث ما زالت خلايا داعشية تنشط وتنفذ عمليات هناك.

الحلقة الثانية

وجها لوجه مع داعش | شاهد كيف تجند إيران السوريين وتجبرهم على التشيع لتنفيذ مخططاتها في المنطقة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

تصريحات حصرية تحصلت عليها الحدث من اثنين من السوريين حاولت إيران تجنيدهما، الشخصان كشفا عن أهم الاستراتيجيات التي تتبعها إيران في استمالة السوريين وتجنيدهم وإدخالهم في التشيع، إما عن طريق الت رهيب أو برصد الأموال لهؤلاء السوريين

الحلقة الثالثة

وجها لوجه مع داعش | داعشية خنقت حفيدتها وطفل ظهر وهو يقوم بعملية ذبح يتحدثان لموفدة الحدث To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

الحلقة الرابعة

وجها لوجه مع داعش | المقاتلات العربيات ضد داعش To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وجها لوجه أعد لنا تقريرا خاص عن ثورة المرأة في شمال شرق سوريا بعد المعاناة والتقت مراسلة الحدث رولا الخطيب مقاتلات عربيات يحاربن داعش