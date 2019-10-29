شمال سوريا.. اشتباكات بين عناصر النظام وموالين للأتراك

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 7 من قوات النظام السوري قتلوا وأصيب أكثر من 14 آخرين بجروح متفاوتة، كما قتل 4 من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات بين الطرفين في منطقة أبو رأسين الواقعة بين تل تمر ورأس العين.

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وأضاف أن الاشتباكات مستمرة في المنطقة بوتيرة عنيفة بين الطرفين في هجوم متواصل من قبل فصائل موالية لتركيا بغطاء صاروخي وناري مكثف وعنيف ودعم من طائرات مسيرة تركية.

وتتركز الاشتباكات على محاور العريشة وباب الخير وأم عشبة، فيما وثق المرصد السوري إصابة طفل من قرية تل محمد التابعة لمنطقة أبو رأسين جراء استهداف المنطقة من قبل الفصائل وجرى نقله إلى مستشفى تل تمر.

وعلى صعيد متصل، دارت اشتباكات عنيفة على محاور بريف مدينة تل أبيض، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أمس أن المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، تتواصل على محاور بريف مدينة رأس العين ضمن المنطقة الواصلة إلى تل تمر.

وتتركز الاشتباكات في محيط الصالحية وعريشة والداودية، تترافق مع قصف واستهدافات متبادلة. وعلم المرصد أن قوات النظام كانت متواجدة في منطقة الاشتباكات وانسحبت أثناء حدوثها، بالتزامن مع استقدامها -أي قوات النظام- لتعزيزات عسكرية من آليات ثقيلة وجنود نحو مناطق التماس والاشتباكات قادمة من بلدة تل تمر.