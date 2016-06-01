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لبنان: أشرف ريفي في أول لقاء بعد انتصاره

المصدر: الحدث.نت
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ريفي للحدث: المنحى التغييري لدى شرائح المجتمع اللبناني كان السبب الرئيسي وراء فوز لائحتي

ريفي للحدث: اللائحة المدعومة مني في طرابلس تشكلت بعيدا عن المحاصصة

ريفي للحدث: مزاج الناخب السني لم يكن متوافق مع تحالف الزعامات

ريفي للحدث: أقمنا شراكة بين المجتمع المدني والمناطق الفقيرة

ريفي للحدث: الجمهور السني عبر عن رفضه لترشيح الحريري لفرنجية الى رئاسة الجمهورية

ريفي للحدث: أبناء طرابلس لم يوافقوا على تحالف الحريري مع ميقاتي

ريفي للحدث: لا أوافق على تسويات في القضايا الاستراتيجية

ريفي للحدث: سعد الحريري لم يتشاور معي بل ذهب للتحالف مع ميقاتي

ريفي للحدث: لم يعد بامكان أحد تأجيل الانتخابات النيابية تحت أي حجة

ريفي للحدث: آمل انتخاب رئيس للجمهورية قبل إجراء الانتخابات النيابية

ريفي للحدث: المجتمع المدني بات هو الامتداد الطبيعي لرؤية 14 أذار

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