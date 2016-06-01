لبنان: أشرف ريفي في أول لقاء بعد انتصاره

ريفي للحدث: المنحى التغييري لدى شرائح المجتمع اللبناني كان السبب الرئيسي وراء فوز لائحتي



ريفي للحدث: اللائحة المدعومة مني في طرابلس تشكلت بعيدا عن المحاصصة



ريفي للحدث: مزاج الناخب السني لم يكن متوافق مع تحالف الزعامات



ريفي للحدث: أقمنا شراكة بين المجتمع المدني والمناطق الفقيرة



ريفي للحدث: الجمهور السني عبر عن رفضه لترشيح الحريري لفرنجية الى رئاسة الجمهورية



ريفي للحدث: أبناء طرابلس لم يوافقوا على تحالف الحريري مع ميقاتي



ريفي للحدث: لا أوافق على تسويات في القضايا الاستراتيجية



ريفي للحدث: سعد الحريري لم يتشاور معي بل ذهب للتحالف مع ميقاتي



ريفي للحدث: لم يعد بامكان أحد تأجيل الانتخابات النيابية تحت أي حجة



ريفي للحدث: آمل انتخاب رئيس للجمهورية قبل إجراء الانتخابات النيابية



ريفي للحدث: المجتمع المدني بات هو الامتداد الطبيعي لرؤية 14 أذار