ريفي للحدث: المنحى التغييري لدى شرائح المجتمع اللبناني كان السبب الرئيسي وراء فوز لائحتي
ريفي للحدث: اللائحة المدعومة مني في طرابلس تشكلت بعيدا عن المحاصصة
ريفي للحدث: مزاج الناخب السني لم يكن متوافق مع تحالف الزعامات
ريفي للحدث: أقمنا شراكة بين المجتمع المدني والمناطق الفقيرة
ريفي للحدث: الجمهور السني عبر عن رفضه لترشيح الحريري لفرنجية الى رئاسة الجمهورية
ريفي للحدث: أبناء طرابلس لم يوافقوا على تحالف الحريري مع ميقاتي
ريفي للحدث: لا أوافق على تسويات في القضايا الاستراتيجية
ريفي للحدث: سعد الحريري لم يتشاور معي بل ذهب للتحالف مع ميقاتي
ريفي للحدث: لم يعد بامكان أحد تأجيل الانتخابات النيابية تحت أي حجة
ريفي للحدث: آمل انتخاب رئيس للجمهورية قبل إجراء الانتخابات النيابية
ريفي للحدث: المجتمع المدني بات هو الامتداد الطبيعي لرؤية 14 أذار
لبنان: أشرف ريفي في أول لقاء بعد انتصاره
ريفي للحدث: المنحى التغييري لدى شرائح المجتمع اللبناني كان السبب الرئيسي وراء فوز لائحتي