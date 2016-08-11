ديمستورا: لا حل عسكري ممكن في سوريا

قال تيمور دويدار: روسيا ليست طرفا في الحرب السورية ولكنها وجدت نفسها مضطرة للتواجد في سوريا، المعارضة السورية تلجأ للولايات المتحدة وسياسات الولايات المتحدة

وقال محمد بسام روسيا تريد ان تصفي حساباتها على الارض السورية ، وهي طرف ضد الثورة السورية.. حينما يأتي قرار الهدنة في حلب ٣ ساعات من روسيا وليس من النظام فالنظام لا يملك قراره ولكن الشعب السوري يريد ان يكون صاحب قراره