المقاومة الشعبية تعلن النفير العام في تعز وتتقدم في المدينة

صعدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من قصفها على قرى جبل صبر في تعز، وذلك بعد ساعات من سيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني على تلة الصالحين في تلك المنطقة وجبل الرضعة والهوبين جنوب تعز.

هذا يأتي فيما دعا مجلس التنسيق الأعلى للمقاومة الشعبية بتعز كل من لديه القدرة على حمل السلاح الالتحاق بجبهات القتال إلى جانب الجيش والمقاومة للدفاع عن المدينة ومقاومة عناصر المليشيات, لاستعادة تعز وإعادة الأمن والاستقرار إليها.