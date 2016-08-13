كوبلر يدعو الفصائل الليبية المتناحرة لدعم حكومة الوفاق

مدفوعة بزخم كبير جاء بعد بسط سيطرتها على أهم المقرات التي كان داعش يتخذها في سرت, تواصل قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية عملياتها, وتحكم الخناق على من تبقى من مقاتلي التنظيم في ثلاثة أحياء فقط في المدينة.

في هذه الأثناء شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر على أنه لا بديل عن دعم حكومة الوفاق الوطني, رغم إبداء مخاوفه, إزاء تراجع الدعم الذي تحظى به, وسط تزايد انقطاع التيار الكهربي وضعف العملة الذي يؤثر على الواردات الحيوية.

وأكد كوبلر في تصريحات صحفية, أن الضربات الأميركية لا يمكنها هزيمة داعش بمفردها, وأن حسم المعركة لا بد أن يكون ليبيا وبقوات برية.