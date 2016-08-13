نعسان آغا: لو انتصرت إيران في حلب لاكتمل مشروعها الفارسي

دعا رياض نعسان آغا وزير الثقافة السوري السابق والمتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية إلى التصدي للمشروع الفارسي الذي تقوده إيران في المنطقة، مشيرا إلى أن انتصار مقاتلي المعارضة في حلب شكلة ضربة لهذا المشروع.

وقال نعسان آغا في مقابلة مع الحدث إن روسيا تحاول أن تقنع الجميع بأن رحيل الأسد سيُخرب العالم، مشيرا إلى أن روسيا تزعم بأنها تبحث عن حل وتصعد من غاراتها وترتكب المجازر بحق المدنيين.

وفي تعليقه على لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة قال إن الأتراك لا يمكن أن يبيعوا القضية السورية.