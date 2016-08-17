المعارضة السورية: إيران تسهل لروسيا قتل شعبنا

اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض نعسان آغا إن ما تقوم به روسيا في حديثها عن الحل السياسي وتصعيدها من القصف على حلب، يشكل تناقضا كبيرا، واتهم نعسان آغا في مقابلة مع الحدث إيران بتسهيل قتل السوريين عبر فتحها لمطاراتها أمام سلاح الجوي الروسي.

نعسان آغا أكد أن المعارضة السورية ستبقى تسعى للحل السياسي، مشددا على أن روسيا لا تعمل لهذا الأمر.