التطورات العسكرية في اليمن اليوم

هدوء حذر يخيم على الجبهتين الشرقية والشمالية في تعز بينما تواصلت المواجهات بشكل عنيف في الجبهة الغربية حيث اكدت مصادر عسكرية في الجيش الوطني عن تطهير جبهة الضباب بشكل كامل وتقدمت المقاومة والجيش فجرا وتحت غطاء جوي كثيف من التحالف نحو المناطق القريبة من الخط الرئيسي الرابط بين تعز والحديدة

مصادر المقاومة اكدت استعادة السيطرة على منطقة الربيعي وتدور مواجهات عنيفة في منطقة حذران بالتزامن مع استمرار استهداف المليشيات لمواقع المقاومة بمدفعية الهاون

وفي منطقة الشقب جنوب شرق جبل صبر صدت المقاومة هجوما للمليشيات وأجبر تها على التراجع بعد مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة

وفي جبهة الأحكوم ذكرت المقاومة استعادتها المرتفعات التي تستخدمها المليشيات لقصف الطريق الرابط بين تعز ولحج وتم تامين منطقة هيجة العبد بعد مواجهات قتل خلالها عدد من العناصر الإنقلابية

طائرات التحالف شنت غارات فجرا على مواقع المليشيات فيما يواصل الجيش الوطني والمقاومة تعقب فلول المليشيات عند الاطراف الغربية والشمالية لمديرية نهم

متحدث عسكري كشف أن نحو خمسة وتسعين في المئة من مناطق مديرية نهم الجبلية الوعرة أصبحت تحت نفوذ الجيش والمقاومة

هذا وشنت طائرات التحالف قصفا على مبنى الامن السياسي

