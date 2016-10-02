مجلس التعاون الخليجي يستنكر القصف الجوي على حلب

استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب وأحياؤها ما أدى بحياة المئات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وقال أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني إن دول المجلس تشجب بشدة الهجوم المتواصل على مدينة حلب وقتل أبنائها، والتدمير الممنهج لأحيائها ، باعتبارها عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الانسانية والأخلاقية.

وأكد أمين عام المجلس عبد اللطيف الزياني أن دول المجلس تدعو المجتمع الدولي الى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة وبمختلف أنواع الأسلحة المحرمة، وتطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان على حلب ورفع معاناة السوريين

