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منظمة تحذر من تهجير النظام السوري للمسيحيين في دمشق

المصدر: الحدث.نت
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تدين منظمة سوريين مسيحيون من أجل السلام التجاهل المتعمد لقيم وأخلاقيات المناطق ذات الأغلبية السكانية المسيحية في دمشق وبالأخص في منطقة باب توما
التي يشتكي أهلها من تحويل منطقة سكنهم الى مرتع لا أخلاقي رواده من غير أبناء المنطقة ينتهكون حرمتها وامنها، بحيث بات أهل باب توما يخشون على أطفالهم من التعرض للاعتداء أو الخطف

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