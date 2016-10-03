ردود فعل ساخرة على تصريحات وزير النقل عن المركبات الفضائية #العراق

اثارت تصريحات وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي حول الحضارة السومرية موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام المحلية والدولية .

صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية نقلت تصريحات الوزير خلال زيارته لمطار محافظة ذي قار المقرر افتتاحه في وقت لاحق من الشهر المقبل والتى قال فيها إن "مطار ذي قار كان أول مطار أنشىء على الأرض قبل 5 آلاف عام، وشيده السومريون الذين أقلعوا بمركبات فضائية نحو الكواكب الأخرى"