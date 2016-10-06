زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى موسكو في مساعي لحل الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية الفرنسية جون مارك ايرولت اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو موضوع حلب .. إيرولت استبق الزيارة بالتأكيد على أنه سيبلغ الروس بأن

الوضع في حلب بات غير مقبول تماما و لا يجب أن يستمر كذلك مضيفا بأن سعي النظام السوري للسيطرة عل حلب لن ينهي المعارك و لن تنتصر قواتُ النظام السورية في هذه المعركة..