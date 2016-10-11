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قصص نساء وضع حملهن خلال رحلات اللجوء #سوريا

المصدر: الحدث.نت
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عبرت أعداد الكبيرة من النساء الحوامل بحر ايجه بإتجاه اوروبا خوفا من أن يولد اطفالهن إما وسط الحرب المستعرة او في مخيمات اللجوء البائسة ...
لكن الحظ لم يحالف الكثيرات اللواتي علقن في اليونان بعد توقيع الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي .. فأبصر كثير من الاطفال النور في مخيمات بائسة .. لكنها تقع هذه المرة داخل القارة الاوروبية.

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#سوريا

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