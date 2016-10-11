ما هو قرار "الاتحاد من أجل السلام" الذي تطالب به المعارضة #سوريا

طلبت الهيئةُ من الجمعيةِ العامة للأمم المتحدة عقدَ جلسة استناداً إلى قرار او مبدأٍ قانونيٍ ُيعرف بـ"الاتحاد من أجل السلام" بعد عجز مجلس الأمن عن اصدار اي قرار يحمي السوريين بسبب الفيتو الروسي المتكرر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.

قرار الاتحاد من أجل السلام صدر اول مرة عام 1950 بناءا على مبادرة من الولايات المتحدة الأميركية بسبب تغيب الاتحاد السوفيتي أنذاك عن الحضور لمجلس الامن معطلا اصدار اي قرار حول الازمة الكورية ..

وبناء على القرار تتم دعوة الجمعية العامة للانعقاد من خلال تلقيها طلبا بذلك من سبعة أعضاء في مجلس الأمن على أو غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ...

وفي حال لم تكن الجمعية العامة منعقدة في ذلك الوقت فإنها تدعى للانعقاد في دورة استثنائية طارئة خلال أربع وعشرين ساعة من تلقيها طلبا بذلك.

وبعد ذلك تنظر الجمعية العامة في المسألة المطروحة أمامها ... ومن ثم تقوم بتقديم التوصيات المناسبة إلى الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية بما في ذلك استخدام القوة المسلحة في حالة الإخلال بالسلم والأمن الدولي ...