واشنطن ترفض الوجود العسكري التركي في العراق

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الانتقادات التي تتعرض لها تركيا على خلفية معركة الموصل لأنها تسعى لتغيير التوازنات الاقليمية

اردوغان قال ايضا بأن أنقرة لن تسمح بأن تتسبب معركة الموصل في إثارة نزاعات طائفية في المنطقة

من جانبه أكد نائب رئيس وزراء التركي "نعمان قورتولموش" أن القوات التركية ستبقى في معسكر بعشيقة العراقي حتى يتم طرد تنظيم داعش من الموصل.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن القوات التركية ستشارك في عملية الموصل ما لم تشارك

في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لشن هجوم واسع النطاق لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش.

واكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية "جون كيربي" ان القوات التركية المنتشرة في العراق ليست جزءا من التحالف الدولي

وما يجري في بعشيقة يجب ان تحله الحكومتان العراقية والتركية.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية إن كل القوات الدولية في العراق يجب ان تكون على اتفاق وتنسيق مع الحكومة العراقية وتحت مظلة التحالف الدولي.

واضافت أنه على كافة الاطراف التنسيق في ما بينها بصورة وثيقة في الأيام والأسابيع المقبلة لضمان وحدة الجهود من اجل دحر داعش.