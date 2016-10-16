للمرة الثالثة هذا الأسبوع هجوم صاروخي فاشل للميليشيات على سفن أميركية #اليمن

في ثالث حادث من نوعه يقع خلال أسبوع، أطلقت ميليشيات الحوثي من مناطق خاضعة لسيطرتها في اليمن.. أطلقت عدة صواريخ باتجاه سفن بحرية أميركية تبحر في البحر الأحمر..

مسؤول في الدفاع الأميركية أفاد بأن المدمرة "يو اس اس مايسون" مع السفينتين "يو اس اس بونس" و "يو اس اس نيتز" تعرضت للقصف الحوثي.. لكن تم اتخاذ إجراءات مضادة ولا أضرار وفق تصريحات المسؤول الأميركي..