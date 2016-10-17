وزير الخارجية البريطاني يشدد على وجوب الضغط على نظام الأسد وحلفاءه لوقف الأعمال العدائية

شدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على أهمية مواصلة الضغط على نظام الأسد و حلفاءه سواء اقتصاديا او سياسيا لوقف الأعمال العدائية و العودة للمفاوضات والسماح بوصول المساعدات الانسانية للمدنيين ومحاسبة مرتكبي المجازر التى حدثت في سوريا من النظام و حلفاءه

الوضع في حلب يزداد سوءا حيث يستمر قصف المدنيين.كما ان النظام يحاصر المدينة حصار شديد واعداد القتلى و الجرحى في أزدياد مستمر. ان ما يفعله النظام و حلفاءه روسيا و ايران في سوريا يترتب عليه تطرف المزيد من الشبابز العديد من الدول الأوروبية و العربية على مسارين اولا مواصلة ما أتفق عليه في لوزان وتحديد عناصر النصرة في حلب و ثانيا مواصلة الضغط على نظام الأسد و حلفاءه سوء اقتصاديا او سياسيا لوقف الأعمال العدائية و العودة للمفاوضات كما يجب الضغط للسماح للمساعدات الانسانية الوصول للمدنيين ومحاسبة مرتكبي المجازر التى حدثت في سوريا من النظام و حلفاءه