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جولة مصورة للخطوط الأمامية المشتعلة في جبهة برطلة #الموصل

المصدر: الحدث.نت
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بعد معارك شرسة، أعلنت القيادة العسكرية العراقية استعادة السيطرة على بلدة برطلة جنوب شرق الموصل ذات الغالبية المسيحية.

كلمات دالّة

#الموصل

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