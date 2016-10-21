جولة مصورة للخطوط الأمامية المشتعلة في جبهة برطلة #الموصل آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:31 - GMT 07:31 تارخ النشر: الجمعة 19 محرم 1438 هـ - 21 أكتوبر 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك جولة مصورة للخطوط الأمامية المشتعلة في جبهة برطلة #الموصل PDF اطبع حجم الخط بعد معارك شرسة، أعلنت القيادة العسكرية العراقية استعادة السيطرة على بلدة برطلة جنوب شرق الموصل ذات الغالبية المسيحية. كلمات دالّة #الموصل