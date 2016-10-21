مقاطع مصورة جديدة لعمليات تعذيب أطفال في الموصل

صحيفة الدايلي ميل نشرت تقريرا مصورا تظهر تعذيبا تفذه قوات عراقية وميليشيات بعد السيطرة على قرى بالموصل.

ونقلت دايلي ميل البريطانية عن ناشطين أن القوات العراقية التي دخلت قرى بالموصل عذبت أطفالا أعمار بعضهم لا تزيد عن ثمانية أعوام خلال استجوابهم وعلاقتهم بداعش.

وأظهر أحد المقاطع طفلا يتعرض لضرب مبرح على إحدى ركبتيه ورأسه.

فيما أظهرت مقاطع أخرى فتى في الرابعة عشر مقيد اليدين ويتعرض لضرب على رأسه في إحدى الشاحنات.

تأتي هذه المقاطع بعد أيام على تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"

حذرت فيه من تعرض آلاف المدنيين الفارين من المناطق الخاضعة لداعش للتعذيب على يد ميليشيا الحشد أو قوات حكومية في العراق